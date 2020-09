Emergenza rifiuti a Trapani, si va verso la ripresa regolare della raccolta

Si va verso la normalizzazione della raccolta dei rifiuti come da calendario. Provvidenziale, nel frattempo, un intervento interlocutorio del Sindaco Tranchida con la Prefettura, le Forze dell’Ordine, la Magistratura, i Vigili del Fuoco e l’Arpa, che consentiranno da domani l’ingresso dei mezzi nel piazzale dell’impianto di Belvedere, specie quelli dell’umido. La Trapani Servizi, tra l’altro, si è attivata per ottenere dalla Regione l’autorizzazione ad utilizzare il tritovagliatore indispensabile per la lavorazione del secco.

“Stiamo vivendo giornate drammatiche e frenetiche – afferma l’Ass.re Romano – e auspichiamo la comprensione dei cittadini che, capisco, sono costretti a subire disagi. Stiamo lavorando ininterrottamente e desidero esprimere il mio grazie per l’instancabile collaborazione dell’ing. Guarnotta“.

