Elezioni a Marsala. Ultimi giorni per sistemare le liste. Gli aggiornamenti

Un bel fermento tra i candidati al consiglio comunale di Marsala, le liste dovranno essere presentate entro il 9 di settembre.

Si lavora per gli assestamenti, per renderle competitive, per mettere un po’ tutti i candidati nelle condizioni di potercela fare senza unicamente fare i riempi lista.

Dicono che sia molto forte la lista di Michele Gandolfo, strategicamente copre tutto il territorio cittadino, da nord a sud, e le varie professioni, dagli studenti agli imprenditori, dal mondo della scuola a quello dell’avvocatura e dei sindacati. Una lista che non presenta alcun uscente e punta a svecchiare la presenza a Sala delle Lapidi.

L’UDC di Eleonora Lo Curto presenta tre candidati molto forti: Oreste Alagna, Eleonora Milazzo, Michele Accardi, per il resto la lista è deboluccia, qualcuno vocifera dai palazzi che potrebbe essere pure a rischio 5%.

