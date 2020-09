Coronavirus: a Salemi è “lockdown” ma è solo una fake news

Un comunicato “ufficiale” del Comune di Salemi, a firma del Sindaco Domenico Venuti, in cui si comunica che, a causa della pandemia da Coronavirus, è obbligatorio restare a casa ed uscire solo per fare la spesa, per lavoro o per andare in farmacia.

Insomma, un vero lockdown limitato al Comune salemitano. E’ questo il messaggio falso, diventato virale in queste ore su whatsapp e facebook, che qualcuno ha realizzato subito dopo la notizia relativa al contagio del proprietario del ristorante La Giummara.

Riprendendo un comunicato ufficiale del 21 agosto scorso, qualche buontempone lo ha modificato scatenando un vero, quello sì, allarme tra i cittadini.









