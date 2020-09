Como. Guida incerta verso la dogana insospettisce gli agenti: sequestrate droga e armi a 40enne italiano

I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) Sezione Operativa Territoriale (SOT) di Oria Valsolda, in collaborazione con la Guardia di Finanza (GdF), Tenenza di Oria, nei giorni scorsi, hanno sequestrato armi, sostanze anabolizzanti e droghe ad un cittadino italiano fermato mentre era a bordo della propria autovettura e viaggiava in direzione Svizzera.

Il sequestro ha riguardato: una pistola semiautomatica Bernardelli, calibro 7,65 con due caricatori e 18 proiettili dello stesso calibro; una pistola revolver HW, calibro 357 Magnum, con 20 proiettili dello stesso calibro. 415 millilitri di sostanze anabolizzanti; 181 grammi ca. di droghe sintetiche e naturali (metanfetamina in cristalli e in compresse, efedrina, oxandrolone, marijuana).

I controlli effettuati negli uffici della Sezione doganale, hanno consentito di trovare, tra gli effetti personali del transitante, una compressa di efedrina, dissimulata all’interno di una confezione di una nota marca di comuni integratori per uso sportivo, mentre altre sostanze anabolizzanti sono state rinvenute a seguito di un’ …









