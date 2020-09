Campobello. Nel pieno rispetto della normativa Covid 19: Materasso matrimoniale in quarantena e anche ……….

CAMPOBELLO. Chiuso in bellezza il mese di agosto in periodo di Covid 19. Mentre ci si incomincia a strappare le vesti per il rientro in città, la riapertura delle scuole, mi chiedo e chiedevo a Lei signor sindaco: come faremo in città e nelle frazioni con questo servizio di Raccolta Ingombranti: I responsabili continueranno a tenere in quarantena per le vie della cittadina, tutto il catalogo dell’oggettistica, oppure riusciranno a superare l’empasse con un colpo di genio, tipo mettere fuori posto la cornetta del numero verde, disattivare tutti i contatti telefonici.

Sindaco, contro l’inefficienza del servizio esiste da oltre duemila anni una sola soluzione: la rescissione del contratto per inadempienze. Se quanto affermato dallo scrivente, non dovesse rispondere a verità, chiediamo scusa in anticipo e sempre disponibili alla pubblicazione di una smentita.

di Vito Licata (foto materasso del 01 settembre – Via Regina Margherita – Campobello di Mazara)











