Calcio, al Bianco Arancio Petrosino arrivano Fiorino e Accardi e il nuovo media partner Rmc101

Novità per la squadra di calcio Bianco Arancio Petrosino. Dal 10 ottobre, la società dei due presidenti, Galfano e Parrinello, scenderà in campo con un nuovo importante media partner, Rmc101, che seguirà le partite della squadra di Petrosino nel girone A della seconda categoria della Lega Nazionale Dilettanti Sicilia.

Nel frattempo, la dirigenza è riuscita a mettere a segno due colpi che erano già nell’aria da qualche settimana, infatti, si aggiungono alla rosa il difensore Fabio Fiorino e l’attaccante Flavio Accardi.

Per l’esperto terzino sinistro Fiorino, si tratta della prima esperienza con la maglia arancione. Classe ’91, milita da tanti anni nei campionati dilettantistici dove ha dimostrato di poter interpretare vari ruoli.

Per Accardi, classe ’97, invece, si tratta della sua seconda esperienza con la maglia del Bianco Arancio Petrosino, dopo un anno di stop a causa di impegni personali, ha deciso di intraprendere nuovamente questa esperienza. Il centravanti, tanto voluto …









Leggi la notizia completa