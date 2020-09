[Amministrative 2020] Campobello. L’ex PM Ingroia, mercoledì 2 settembre, risponderà all’invito rivolto perché si candidi come Sindaco

Campobello di Mazara (TP) – Mercoledì 2 settembre sarà il giorno della decisione. Dopo l’appello lanciato negli scorsi giorni dal Comitato Cittadino Cambiamo Campobello, il dott. Antonio Ingroia (nella foto a sx), risponderà all’invito rivolto perché si candidi come Sindaco a Campobello di Mazara in nome del Cambiamento e della Legalità. Ha già suscitato molto interesse la proposta di candidatura a sindaco dell’ex magistrato, destando l’interesse di molti cittadini disillusi dalla politica locale. Un ritorno, quello di Ingroia, che va oltre il simbolo della lotta alla mafia e che guarda al rilancio di una comunità e di un intero territorio.

La Conferenza Stampa si terrà mercoledì 2 settembre alle ore 11.30 presso la Sala Ricevimenti Da Franco, Via 106 Ovest – Trefontane (Campobello di Mazara). Sarà possibile seguire la conferenza in streaming sui canali social del movimento e del dott. Antonio Ingroia.

Per il Rinascimento della nostra Città. Comitato Cittadino Cambiamo Campobello









