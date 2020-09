Aeroporto di Birgi, Massimo Grillo: “E’ inaccettabile dividersi”

Sull’aeroporto “Vincenzo Florio” di Birgi e le polemiche sulla sua gestione interviene il candidato sindaco di Marsala, Massimo Grillo. Per il candidato del centrodestra, le polemiche di questi giorni sull’aeroporto fanno male a tutti e proprio per questo auspica che, attorno alla infrastruttura aeroportuale, ci sia unità e non pericolose divisioni.

“È inaccettabile che ci si divida e che si giochi allo sfascio – scrive Grillo -. Nel rispetto dei ruoli e delle prerogative individuali, è quanto mai necessario tornare ad essere uniti e lavorare con determinazione al di là degli steccati ideologici e delle appartenenze politiche. Il rilancio dell’infrastruttura, infatti, comporterebbe grandi benefici per l’intero territorio”.

Grillo ricorda gli importanti traguardi raggiunti negli anni passati dall’aerostazione e ringrazia il presidente Ombra per l’impegno che sta mettendo: “Ricordiamo tutti l’entusiasmo che ormai diversi anni addietro accompagnò la rinascita del Vincenzo Florio. Ancora oggi, l’aeroporto costituisce …









