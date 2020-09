A Castelvetrano Shiro Sushi , una realtà culinaria ben affermata: “il Castello del Sushi”

L’azienda “Shiro Sushi” nasce l’8 maggio del 2018 da un’idea di Lina Tong e Jenny Wang che dopo 5 anni di esperienza in un ristorante a conduzione familiare in pieno centro di Milano, avendo fatto le dovute indagini di mercato ed essendosi innamorate del nostro territorio, hanno deciso di aprire un “Castello del Sushi” a Castelvetrano, punto cruciale e di raggruppamento per tutta la Valle del Belice.

Coniugando la loro esperienza lavorativa con la freschezza della gioventù sono riuscite a mettere sù un locale con un’ ottima location molto innovativa e non costituzionale, fuori da ogni schema con un arredo minimal ma di forte impatto.

Shiro Sushi grazie alle scelte dei prodotti Made in Sicily come il pesce locale ed i vini del territorio assolutamente certificati, sono riuscite a creare un lavoro intenso ed in continua crescita in soli 2 anni. Utilizzando anche una formula “All you can eat” e l’ …









