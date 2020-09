410 mila euro per le scuole siciliane

Le scuole siciliane potranno utilizzare 410 mila euro per comprare kit, corredi didattici, strumenti per la didattica digitale, quaderni, astucci, diari per studenti meno abbienti.

I fondi sono quelli stanziati dal Ministero dell’Istruzione e destinati a 513 istituti scolastici siciliani scelti in base a precisi parametri. La priorità viene data a quelle scuole con indici più alti sulla dispersione scolastica e disagio nell’apprendimento, oltre che la situazione socio economica del bacino di utenza.

Fondi che si aggiungono alle risorse che consentiranno alle famiglie in difficoltà di avere libri gratis, e sono oltre 60 mila gli studenti che ne beneficeranno.









