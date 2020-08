[Volleyball Nations League] VNL 2021: Ufficiali le pool

REDAZIONE – La FIVB ha ufficializzato le settimane di gioco e i paesi ospitanti della prossima edizione della Volleyball Nations League. In sostanza la Federazione Internazionale ha confermato i raggruppamenti dell’edizione 2020 poi annullata causa pandemia Covid-19 con le date leggermente anticipate rispetto a ciò che comunicò circa un anno fa. Il torneo femminile prenderà il via l’11 maggio mentre quello maschile il 14. Le Fasi Finali, donne in Cina e uomini in Italia, si terranno dal 23 al 27 giugno.Le sedi italiane saranno Verona per il torneo femminile e Ancona per quello maschile.Le azzurre di Mazzanti, dopo il girone iniziale in Italia (Verona 11-13 maggio), si sposteranno nell’ordine in Brasile (Brasilia 18-20 maggio), in Germania (Rostock 25-27 maggio), in Cina ad Hong Kong (1-3 giugno) e in Thailandia (8-10 giugno).Gli azzurri di Blengini, invece, cominceranno il loro cammino in Polonia (14-16 maggio) e poi giocheranno in Italia (Ancona 21-23 …









