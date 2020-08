Valderice, l’orchestra Sheherazade al Teatro Nino Croce

All’interno della rassegna “Valderice Estate 2020… Emozioni in Sicurezza”, organizzata presso il teatro on Nino Croce dalla Oddo Management in collaborazione con il Comune di Valderice, è stato inserito un fuori programma : venerdì 4 settembre ore 21.30 concerto dell’orchestra SHEHERAZADE diretta dal Maestro Luigi De Vincenzi.

L’Orchestra giovanile SHEHERAZADE rappresenta unità di intenti da parte delle scuole ad indirizzo musicale della provincia di Trapani nella valorizzazione delle eccellenze presenti sul territorio. Costituisce uno speciale veicolo, un’opportunità di rappresentatività, di visibilità, di comunicazione, di interscambio, di crescita artistica e di confronto tra alunni. Questo darà la possibilità all’orchestra, composta da giovanissimi musicisti trapanesi di diventare una realtà fortemente rappresentativa di tutta la provincia di Trapani.

Biglietti disponibili su www.liveticket.it

Prezzo biglietto € 5.

Per info tel al 342 0330263 o consultare le pagine Facebook e Instagram Oddo management.









