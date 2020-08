Trapani, violento incidente sullo scorrimento veloce

Brutto incidente sullo scorrimento veloce a Trapani. Tre i veicoli coinvolti anche se a riportare i maggiori danni sono stati una Fiat Punto ed una Fiat Panda. Violento l’impatto ed importanti i danni. La circolazione è infatti bloccata in entrambi i sensi di marcia e sul posto si trovano Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia Municipale.

Per le persone coinvolte nell’incidente, si è reso necessario il trasporto in ospedale per ricevere le cure del caso. Seguiranno aggiornamenti.

