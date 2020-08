Scrive Emmanuele, sull’importanza del Reddito di Cittadinanza nelle amministrazioni locali

Sento davvero tante critiche nei confronti di quella che io reputo una manovra più che giusta.

Ho ascoltato tantissime persone chi contro e chi a favore, ho fatto le mie valutazioni personali e volevo esporle in modo da far capire perché la ritengo una manovra non giusta ma giustissima.

C’è chi approfitta, questo è vero e deve essere compito delle amministrazioni controllare e punire chi approfitta o trae vantaggio da quella che deve essere una manovra nata per ridare dignità a tante famiglie. Purtroppo di gente disonesta siamo pieni ma penso una cosa: ci sono persone per bene che per varie situazioni della vita si ritrovano a non poter riempire il frigo per sfamare i propri figli e non voglio nemmeno immaginare cosa può provare un padre in una situazione del genere, e se su 10 percettori 5 rubano e 5 no, spero che i 5 disonesti siano prima o poi presi ma …









