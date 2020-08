Sandro Porchia è il nuovo ds del Trapani Calcio

Il Trapani calcio, in vista del prossimo campionato di serie C, mette a posto i primi tasselli.

La prima novità è Sandro Porchia che è il nuovo direttore sportivo. Nella stagione sportiva appena conclusa Porchia ha ricoperto il ruolo di responsabile del Settore Giovanile del Trapani. Un ruolo che aveva coperto in precedenza, dal 2017, nel Palermo. Lusinghieri nel corso dell’ultima stagione sportiva al Trapani i risultati ottenuti dalle squadre giovanili, che si sono rivelate un vero e proprio vivaio, con diversi giovani aggregati in Prima Squadra nella parte finale del campionato.

A Sandro Porchia il Trapani ha deciso di affidare il compito di ricostituire l’organico della Prima Squadra, affrontando così il prossimo campionato di Serie C, nella certezza di poter contare su un dirigente competente, professionale e disponibile.

Il nuovo allenatore granata è, invece, Daniele Di Donato. Originario di Giulianova, nato nel 1977, Di …









