Rifiuti e pulizia a Marsala. Di Girolamo e Grillo, opinoni a confronto

E’ la patata bollente che qualsiasi sindaco arriverà al quartiere spagnolo dovrà prendere in mano. Quella della raccolta dei rifiuti e della pulizia della città a Marsala è argomento spinoso, delicato, e che infiamma il dibattito pubblico.

E già in questo avvio di campagna elettorale le due principali compagini politiche in competizione hanno espresso idee diverse su come gestire i rifiuti a Marsala.

L’amministrazione uscente, guidata dal sindaco Alberto Di Girolamo, si ricandida con l’intenzione anche di continuare il lavoro fatto nella gestione dei rifiuti in città. In questi 5 anni di sindacatura Di Girolamo nelle case dei cittadini sono arrivati i mastelli e un sistema di raccolta porta a porta che è servito anche a scovare gli evasori della tassa sui rifiuti.

Massimo Grillo, invece, ha intenzione di cambiare radicalmente il sistema esistente, passando a una raccolta monomateriale e …









