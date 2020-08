Mazara. Ordinanza sindacale per Referendum: Lezioni sospese nei plessi sedi di seggi dal pomeriggio del 18 settembre fino a mercoledì 23 settembre 2020

In vista del Referendum del 20 e 21 settembre 2020 relativo all’approvazione del testo della legge costituzionale recante «modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», con propria Ordinanza n. 89 del 27 agosto 2020, il Sindaco Salvatore Quinci ha disposto che i locali scolastici che saranno utilizzati quali sedi di seggio elettorale dovranno essere posti a disposizione dell’amministrazione comunale dal pomeriggio di venerdì 18 settembre e sino all’intera giornata di martedì 22 settembre 2020. L’attività didattica nei plessi scolastici interessati sarà pertanto sospesa dal pomeriggio di venerdì 18 settembre e fino all’intera giornata di mercoledì 23 settembre anche per consentire, dopo le operazioni di voto e di smontaggio dei seggi elettorali, le operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione degli stessi locali. Le lezioni, nei plessi interessati, potranno pertanto riprendere regolarmente giovedì 24 settembre.

Nella stessa ordinanza viene sottolineato che a causa della chiusura per motivi di sicurezza del plesso scolastico …









