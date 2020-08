Massimo Grillo e il Qatar

Pecunia non olet. La locuzione latina è intramontabile. Il candidato sindaco M. Grillo nelle sue pillole programmatiche di 5 primi, ha presentato un suo amico d’infanzia Aldo Zizzo.

Sorvolando sull’amarcord di quando i due giocavano con i calzoncini corti a s. Giovanni. Zizzo, marsalese, è un’ex ufficiale dell’esercito della Folgore. Adesso country manager della Fincantieri in Qatar. Prima del congedo nel 2016 nel suo ultimo incarico è stato addetto militare a Doha. Partecipò attivamente ad un progetto che portò una commessa di 5 miliardi di euro all’azienda italiana, in ragione di ciò ha ricevuto l’offerta dall’azienda pubblica. Grillo lo ha scelto per attrarre investimenti dalla nazione del Golfo Persico. Qatar “de facto” monarchia assoluta dell’ emiro divenuto quarantenne nel giugno scorso . Stato in cui non sono permessi i partiti politici. Accusato di contiguità con il gruppo terroristico i”fratelli musulmani”.

Buonissime le relazioni con Turchia e Iran. Sicuro è che l’omosessualità è considerata …









Leggi la notizia completa