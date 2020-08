Marsala, Sappusi sommersa dai rifiuti

A distanza di appena 20 giorni dall’ultima opera di pulizia effettuata da un gruppo di volontari sul litorale di Salinella, di fronte il quartiere popolare Sappusi di Marsala, tra le palazzine è ancora un fiorire di discariche di rifiuti di ogni genere.

E davanti ai rifiuti nuovamente gettati laddove è stato ripulito lo scorso 9 agosto, Luciano Rosas si chiede: “Ma come si può sopportare tutto questo?”. Rosas è uno degli abitanti del quartiere. E’ sardo di nascita, ma marsalese d’adozione, ex metalmeccanico da poco in pensione ed ex sindacalista. Da decenni, insieme a pochi altri, si batte per migliorare le condizioni sociali e igieniche del quartiere, che insieme ad Amabilina e via Istria è tra i più problematici della città: spaccio di droga e un apprezzabile tasso di microcriminalità. A tutto ciò si aggiunge anche un problema ambientale, alla base …









Leggi la notizia completa