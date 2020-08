Marsala. Ritrovata Rosanna Vutano, la 26enne scomparsa dalla sua abitazione di contrada Ciancio

REDAZIONE – E’ stata ritrovata la giovane marsalese di 26 anni scomparsa sabato scorso dalla propria abitazione di contrada Ciancio. Rosanna Vutano sarebbe in buone condizioni di salute anche se come accade in questi casi è stata accompagnata in ospedale per un check-up medico. Di lei non si avevano più notizie da sabato mattina, 29 agosto, alle ore 7,30. La giovane è stata rintracciata dagli uomini delle Forze dell’Ordine in un’area di servizio della provincia di Palermo. A denunziare la temporanea scomparsa, sabato scorso, erano stati i suoi familiari.









Leggi la notizia completa