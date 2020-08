Marsala, chiusa la strada tra la rotonda del Signorino e il passaggio a livello di Terrenove

Continuano i lavori di realizzazione della rete fognaria a Marsala. Da oggi, 31 agosto, e fino al prossimo 30 settembre – dalle ore 7,30 alle 17,30 – la strada che collega la rotonda del Lido Signorino con il passaggio a livello di contrada Terrenove sarà chiusa al transito veicolare per consentire l’ececuzione dei lavori di realizzazione, in quel tratto viario, della rete fognaria.

La ditta esecutrice dei lavori che ha già posizionato i cartelli con l’opportuna segnaletica durante le ore di chiusura del tratto di strada in questione ha comunque l’obbligo di garantire l’accesso ai mezzi autorizzati quali auto di polizia e carabinieri, ambulanze e autocisterne dei Vigili del fuoco. Consentito il passaggio anche ai residente titolari di passi carrai autorizzati.

E’ tornato, invece, a essere pienamente fruibile nei due sensi di marcia un altro tratto di strada che ricade sempre nel …









