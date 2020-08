Marsala, alunni del Liceo Classico si ritrovano a 50 anni dal loro diploma 

Il 21 agosto 2020 alle ore 10,00 nei locali del Liceo Classico si sono riuniti gli alunni della sez. A che hanno conseguito il Diploma nell’anno scolastico 69/70.

Oltre agli alunni ha partecipato il Prof. Rosario Lombardo insegnante di Ed.Fisica. Prima di iniziare hanno ricordato, con un minuto di silenzio, i docenti della classe e i compagni scomparsi. Sono voluti “tornare” a scuola per “Rivivere” il loro passato di cui si sono dichiarati, umilmente, orgogliosi.

Grazie agli studi umanistici hanno raggiunto quasi tutti i loro traguardi sociali e professionali nonostante figli di un’altra società ma fieri di aver contribuito al suo progresso. Vorrebbero che la società progredisse ancora senza cadere in un nuovo decadentismo ma procedere verso un “Nuovo Umanesimo” all’insegna della reciproca Solidarietà affinchè il mondo sia di tutti.

Nel dichiararsi riconoscenti di quanto hanno fatto i loro progenitori vorrebbero essere testimoni per quelli che verranno.









