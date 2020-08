L’ecommerce non rallenta la sua crescita: previsto un +26% nel 2020

Quando ci si è ritrovati a dover affrontare la quarantena imposta dalla pandemia, in tantissimi hanno deciso di affidarsi agli acquisti online con consegna a domicilio per evitare contatti interpersonali non necessari, dando una spinta impressionante al mercato e-commerce italiano. E ancora adesso, a distanza di mesi, il boom esponenziale delle vendite online continua ad apparire inarrestabile: vediamo quali sono gli ultimi dati.

Le vendite online non si arrestano neanche in estate

La crescita dell’e-commerce non conosce freno e a ribadirlo sono anche gli ultimi studi dell’Osservatorio B2C del Politecnico di Milano, secondo cui il commercio online raggiungerà un valore di 22,7 miliardi di euro nel 2020 in Italia. Un trend positivo, questo, che segna una crescita del 26% sul 2019: ben 4,7 miliardi di euro in più rispetto all’anno precedente che evidentemente sottolineano, oltre al boom anomalo dovuto al lockdown, un’abitudine sempre maggiore dei consumatori nel rivolgersi al web …









Leggi la notizia completa