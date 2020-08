L’Assessore Samonà alle Cave di Cusa per “Sicilia Parra” – VIDEO

L’Assessore regionale ai beni culturali Alberto Samonà è stato in visita, ieri sera, presso l’Area archeologica delle Cave di Cusa, in occasione della rassegna “Sicilia Parra”, finanziata proprio dall’Assessorato da lui guidato. Ieri sera è andata in scena una commedia fuori rassegna, ma l’Assessore ha voluto visitare – per la prima volta da quando ricopre la carica nel Governo regionale – l’Area archeologica che fa parte del Parco di Selinunte.

Samonà, accompagnato dal direttore artistico Piero Indelicato e dal sindaco Giuseppe Castiglione, si è reso conto personalmente dei lavori di pulizia realizzati all’interno dell’Area e delle condizioni dell’intero percorso che dall’ingresso conduce sino ai due rocchi-simbolo dell’Area.



