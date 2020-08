La Riserva dello Zingaro non esiste più. E’ il bilancio più amaro degli incendi che in questo fine settimana hanno devastato la provincia di Trapani.

Centinaia di ettari di macchia mediterranea sono andati totalmente distrutti. “La riserva dello Zingaro non esiste più” commenta amaramente il sindaco di San Vito Lo Capo, Giuseppe Peraino, che aggiunge: “Un incendio di tale portata non può essere che doloso. Più punti fuoco sono stati innescati contemporaneamente in zone differenti”.

“Il danno è talmente enorme che una quantificazione diventa secondaria” dice Nicola Rizzo, sindaco di Castellammare del golfo.

“Faremo rinascere Lo Zingaro e tutte le aree naturali bruciate questa notte” promette Legambiente Sicilia.

Intanto questa mattina è previsto un sopralluogo all’interno della riserva dello Zingaro. Forze dell’ordine e azienda regionale foreste demaniali dovranno quantificare i danni.











