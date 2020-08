L’82° Centro C.S.A.R. dell’Aeronautica Militare effettua quattro interventi antincendi nel trapanese, 7 ore di volo 56 lanci ed oltre 42mila litri di acqua 

Oggi un equipaggio dell’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search And Rescue) di Trapani, è intervenuto per bloccare l’estensione dell’incendio sviluppatosi nella zona della riserva dello Zingaro, tra San Vito lo Capo e Scopello, e in seguito è stato reimpiegato nella soppressione di un altro incendio divampato nel bosco Scorace vicino Buseto Palizzolo.

Quattro sortite, per un totale di 7 ore di volo, 56 lanci e oltre 42mila litri di acqua sganciati. In entrambi i casi l’attività è risultata molto impegnativa vista la presenza di raffiche di scirocco superiori ai 60km/h.

Il primo decollo è avvenuto alle ore 9:40. Sono servite due sortite per avere la meglio sull’incendio nella riserva dello Zingaro. Rientrati alla base, l’equipaggio è stato nuovamente chiamato ad intervenire sull’incendio che minacciava il bosco Scorace, nella località di Buseto Palizzolo. In zona …









