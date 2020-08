Il caso di Coronavirus a Salemi. Anche il sindaco di Gibellina in quarantena

Anche il sindaco di Gibellina, Salvatore Sutera, va in autoisolamento, dopo il caso di Coronavirus a Salemi con il titolare del ristorante La Giummara positivo al Covid.

Il sindaco di Gibellina in un post su Facebook ha comunicato di essere andato nei giorni scorsi al ristorante La Giummara e per questo si è messo in auto isolamento in attesa dell’esito del tampone.

In data odierna abbiamo appreso che il proprietario del ristorante La Giummara di Salemi è risultato positivo al Covid 19. L’accaduto interessa tutto il territorio e coinvolge direttamente anche la nostra comunità, in quanto diversi concittadini negli ultimi giorni hanno frequentato il locale.

La notizia non deve creare inutili allarmismi, ma stimolare comportamenti responsabili pertanto invito tutti coloro che negli ultimi 14 giorni hanno frequentato il locale ad informare il proprio medico ed il Dipartimento di prevenzione dell’ASP di Trapani al seguente …









