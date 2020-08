I volontari di Marevivo ripuliscono la spiaggia di Alcamo Marina

Marevivo ha dato un altro contributo alla pulizia delle spiagge del litorale Trapanese.

Il 28 agosto scorso oltre 35 volontari guidati dal Delegato provinciale di Marevivo Giusi Longo, sono intervenuti su un tratto di spiaggia di 600 metri nei pressi della foce del torrente Canalotto, raccogliendo 20 grandi sacchi di rifiuti, consistenti nella maggior parte in plastica, ma sono stati rinvenuti anche numerosi pneumatici, reti metalliche, funi, sedie, vetro e carta.

“Sono nata ad Alcamo e fin da piccola ho trascorso le mie vacanze estive al mare – dichiara Giusi Longo – un mare che via via ho visto trasformarsi e perdere la salubrità che lo caratterizzava.

Numerosi rifiuti vengono continuamente riportati dal mare sulla spiaggia e tantissimi altri ne arrivano dai torrenti che sfociano in questa parte di costa. Ho ritenuto doveroso, unitamente a tanti altri che hanno partecipato all’iniziativa ecologica, compiere un atto di riconoscenza al mare, quello stesso che ovunque mi …









