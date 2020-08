Giornata europea delle lingue: in arrivo oggi per impararle c’è anche la tecnologia

Conoscere solo la propria madrelingua spesso ormai non basta più in tanti frangenti della vita: lo studio di altre lingue è diventato fondamentale, perché permette di aprire sempre più i propri orizzonti, che siano lavorativi oppure no. Per quanto riguarda la diversità linguistica in Europa, a breve è in arrivo una speciale celebrazione: la Giornata europea delle lingue.

La Giornata europea delle lingue: in cosa consiste?

Come viene spiegato sul sito di Babbel, la Giornata europea delle lingue è stata istituita nel 2001 da Consiglio d’Europa e Commissione Europea. Si tratta una speciale ricorrenza che cade il 26 settembre di ogni anno e che festeggia la diversità linguistica presente nei diversi Stati d’Europa, incoraggiando il pluralismo linguistico ed il multiculturalismo e spingendo a valorizzare i patrimoni linguistici unici che i popoli del Vecchio Continente posseggono. La Giornata europea delle lingue non coinvolge solo i Paesi appartenenti all’Unione Europea, ma …









