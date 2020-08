Dallo Zingaro ad Alcamo, la provincia di Trapani devastata dagli incendi

E’ stato un fine settimana di inferno per la provincia di Trapani e la Sicilia occidentale, devastata sabato e domenica da una serie di incendi che hanno distrutto ettari di riserve naturali, messo in pericolo centinaia di persone, impegnato volontari e mezzi ininterrottamente per sabato e domenica.

Sono stati domati solo ieri sera i due incendi che per tutta la giornata hanno assediato i boschi del Trapanese, tra San Vito Lo capo e la riserva naturale dello Zingaro. Ci sono volute quasi 24 ore e l’intervento congiunto di tutte le squadre disponibili tra forestale, vigili del fuoco e protezione civile che, insieme a due canadair e tre elicotteri hanno operato ininterrottamente per domare le fiamme. Da Macari a Scopello i danni sono ingenti. Adesso che anche gli ultimi focolai sono stati spenti, si contano i danni. La zona più colpita dai roghi è stata la riserva dello …









