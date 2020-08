Coronavirus, sono 18 i positivi in provincia di Trapani 

Aumentano ancora i casi di persone positive al Covid-19 in provincia di Trapani. Dai 15 di ieri si passa ai 18 di oggi, secondo quanto comunicato dall’Azienda Sanitaria di Trapani.

Gli attuali positivi sono così distribuiti nei diversi comuni: Marsala 7, Alcamo 4, Calatafimi Segesta 1, Erice 1, Mazara del Vallo 2, Salemi 1, Trapani 1, Valderice 1.

Per quel che riguarda due dei casi riscontrati ad Alcamo, sono soggetti che hanno sviluppato la positività fuori provincia e attualmente sono ricoverati in ospedali fuori territorio trapanese; gli altri due casi di Alcamo sono generati dal caso di Salemi; il caso di Calatafimi – Segesta riguarda un soggetto domiciliato a Calatafimi-Segesta ma residente in Romania e attualmente ricoverato fuori provincia; il caso di Valderice riguarda un soggetto trasferito in Covid Hospital a Palermo

L’Asp comunica di aver effettuato 22.391 tamponi dall’inizio della epidemia, 9.680 test sierologici su personale sanitario e 1.424 test per ricerca antigene. In totale nel trapanese …









