Coronavirus: nuovo caso a Salemi. E’ legato al ristorante “La Giummara”

Nuovo caso di coronavirus a Salemi.

“Registriamo una nuova persona contagiata a Salemi – precisa il Sindaco Venuti – Si tratta di un caso legato al ristorante ‘La Giummara’. Il totale dei positivi in città sale quindi a due. So che in queste ore girano per le chat dei numeri sui contagi che non hanno alcun fondamento di realtà: vi esorto quindi, come già avvenuto in passato, a reperire le informazioni soltanto sui canali ufficiali, a non cadere nella disinformazione e a non cedere a inutili allarmismi. Sono in contatto continuo con l’Asp di Trapani che ha già eseguito numerosi tamponi, i cui risultati arriveranno nelle prossime ore”.

Un ristoratore ha contratto il Covid e a Salemi adesso c’è tanta paura perché la Giummara è un locale assai frequentato. Anche il sindaco di Gibellina è stato di recente lì e così ha deciso di mettersi in isolamento. Stessa cosa per …









