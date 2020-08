Campionato Italiano Assoluto: Breidenbach-Benazzi e Lupo-Nicolai campioni d’Italia 2020

Il maltempo di metà giornata sulla Piterpan Beach Arena di Caorle non è riuscito ad ostacolare la finale scudetto della 27a edizione del Campionato Italiano di beach volley, giocata nella splendida cornice dei campi allestiti sul lungomare Trieste di Caorle per il secondo anno consecutivo. E’ stato spettacolo in campo e fuori per i pochissimi presenti per via delle restrizioni legate all’emergenza sanitaria. A cucirsi il tricolore sulla canotta sono state le coppie formate da Sara Breidenbach e Giada Benazzi (femminile) e gli azzurri Paolo Nicolai e Daniele Lupo (maschile).Primo scudetto assoluto per Breidenbach-Benazzi che si sono presentate a questa finale scudetto per la prima uscita ufficiale di coppia dopo il periodo di preparazione che le ha viste lavorare insieme nel corso di questi mesi. Le campionesse d’Italia hanno perso il loro primo set di questa finale scudetto proprio nella finalissima contro le azzurrine Scampoli-Bianchin che questa …









