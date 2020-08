A Favignana “Red Head Sicily è “Sicily Stile”: ci sarà anche il pittore Scirè

Il dress code – cioè il colore che contraddistinguerà la seconda edizione del raduno – saranno i colori della Sicilia. Si svolgerà in perfetto Sicily style il festival “Red Head Sicily” che vedrà insieme le persone coi capelli rossi, da venerdì prossimo e sino a domenica sull’isola di Favignana. La scelta del dress code è avvenuta lo scorso inverno, quando ancora non era scoppiata la pandemia Covid-19. Poi il lockdown e la ripresa con numerosi flussi turistici regionali che hanno messo al centro nelle vacanze dei siciliani proprio la nostra isola con le sue bellezze naturali, archeologiche, culturali ed enogastronomiche. «Quest’anno il nostro festival si tingerà dei colori che rappresentano la Trinacria, sin dai tempi dei paladini di Sicilia e per finire ai carretti siciliani», spiega il vice presidente dell’associazione “Red Head Sicily”, Enrico Malato.

Il festival sarà un'occasione per rispolverare la storia e recuperare la memoria. Ecco









