WhatsApp abbandona alcuni smartphone. Ecco quali

WhatsApp abbandona diversi smartphone Android e iOS. E’ la dura legge del tempo che corre veloce soprattutto nella tecnologia. E quindi anche se abbiamo un dispositivo un po’ datato ma che continua a funzionare bene, ecco che diventa obsoleto per le applicazioni come WhatsApp. Non significa che la più utilizzata app di messaggistica smetterà di funzionare ma non verrà più aggiornata.

Whatsapp smetterà di essere aggiornato su tutti i device che montano una versione precedente ad Android 4.1 Jelly Bean (quindi dalla 4.0.3 in giù). Si tratta di un SO molto datato, rilasciato nel 2012, oggi siamo arrivati ad Android 11. L’abbandono riguarderà dispositivo come come Galaxy S2 e Nexus, Panasonic Eluga, Huawei Ascend P1 e D1, gli Htc Desire e One, l’Xperia che ancora aveva come marchio Sony Ericsson e il Motorola Droid Razr. Per iOs invece WhatsApp chiuderà gli aggiornamenti con iOS9, …









