Trapani, torna a riunirsi il consiglio comunale. Massimo Toscano rimane fuori

Torna a riunirsi il consiglio comunale di Trapani. Il massimo consesso cittadino è stato convocato per il 3, 7 e il 10 di settembre.

A questa nuova assise cittadina non potrà partecipare il consigliere Massimo Toscano Pecorella. Nonostante la sospensione da parte del Tribunale del Riesame di Palermo del divieto di dimora nei comuni di Trapani e Erice disposto dal gip, infatti, non è arrivata all’ufficio di presidenza del consiglio comunale la comunicazione della Prefettura e dunque il consigliere Toscano – indagato per abuso assieme alla sorella Daniela, sindaco di Erice – rimane formalmente sospeso dalla carica e per il momento non c’è il reintegro. Toscano è stato sostituito dalla consigliera Azzurra Tranchida.

E sono diversi i punti all’ordine del giorno che saranno trattati in consiglio comunale. Tra questi l’approvazione del regolamento delle commissioni consiliari, la delibera sul contratto che affida alla Trapani Servizi, il prelievo, il trasporto e lo …









