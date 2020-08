Trapani: la vergogna della ferrovia chiusa per una frana dal 2013 

Due anni per rifare un ponte al Genova. Sette anni per non riuscire a rimuovere una frana dalla rete ferroviaria a Trapani. Quale migliore fotografia dell’Italia?

E’ la linea ferroviaria Trapani – Palermo, quella che passa da Milo. E’ interrotta dal 2013. Da allora chi dalla provincia di Trapani deve andare a Palermo è costretto a passare … da Castelvetrano. Durata? 4 ore e mezza … per una distanza tra le due città che sulla carta è di 100 e rotti chilometri, e si copre in un’ora di auto.

Era il 25 Febbraio 2013. la circolazione fu sospesa, a tempo indeterminato, tra le stazioni di Alcamo Diramazione e Trapani a causa di alcuni smottamenti di terreno che interessarono anche la massicciata ferroviaria. Fu istituito un servizio sostitutivo di bus, mentre i treni per per Palermo vennero dirottati lungo Castelvetrano. Le Ferrovie comunicarono l’intenzione di ripristinare la relazione “quanto prima”.

Da allora i …









