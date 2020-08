Trapani: accoltellatore arrestato dalla Polizia di Stato

Il 19 luglio scorso aveva accoltellato un abitante dello stesso stabile, situato nel centro di Trapani, per futili motivi, il sessantasettenne tratto in arresto nella serata di giovedì scorso, per il reato di tentato omicidio, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trapani, su richiesta della locale Procura.

La lite iniziale era scaturita allorché la vittima, quarantacinquenne, aveva ripreso l’accoltellatore in quanto si era intromesso nella discussione che egli stava intrattenendo con la propria compagna, scaturente dal fatto che la donna, contro la sua volontà, avesse appena consumato una bottiglia di birra.

In seguito il diverbio era degenerato, in quanto l’indagato, brandendo la bottiglia, si era avvicinato alla parte offesa con fare minaccioso, a difesa dalla donna, sostenendo falsamente che la birra fosse sua ed al termine di una colluttazione aveva …









