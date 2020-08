Sta nascendo a Trapani il “Giardino di Sidonia”

Si avviano a conclusione i lavori per la realizzazione del “Giardino di Sidonia” a Trapani.

Dopo la realizzazione, da parte dell’amministrazione comunale, delle opere propedeutiche alla realizzazione del “Giardino di Sidonia”, lunedì inizierà la fase conclusiva consistente nella messa a dimora delle piante.

Tale progetto nasce dalla volontà di una “non trapanese” che, innamoratasi di Trapani, ha deciso di stabilirsi definitivamente nella nostra città.

Amante della natura, del verde, profonda conoscitrice di piante, nonché socia fondatrice di Erythros, ha deciso di fare un “omaggio floreale” alla città trasformando in un giardino mediterraneo le sei aiuole presenti nel viale. Come ha recentemente affermato: “Viale delle Sirene è un bellissimo luogo che merita di essere valorizzato per dar gioia ai suoi abitanti. Non solo gioia, ma anche l’opportunità di curare e …









