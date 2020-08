Sicilia, 20enne aggredisce il padre nel sonno e lo uccide a coltellate

Un 20enne ha aggredito il padre nel sonno e lo ha ucciso a coltellate.

Il dramma durante la notte in un’abitazione di Spadafora, nel Messinese. La vittima, il 59enne Pierluigi Mollica, è stata sorpresa nel sonno dal figlio. Svegliatosi di soprassalto, l’uomo avrebbe tentato di difendersi ingaggiando una colluttazione ma senza riuscirsi ed è morto per le gravi ferite prodotte dai numerosi fendenti.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l’aggressione sarebbe da ricondurre a dissidi familiari. Padre e figlio avrebbero litigato, poi il giovane avrebbe atteso che il 59enne andasse a letto per aggredirlo.

Al momento dell’omicidio in casa vi erano anche la convivente della vittima e il figlio più piccolo dell’uomo, un diciassettenne, che non hanno potuto fare altro che chiamare i soccorsi. Quando l’ambulanza del 118 è arrivata sul posto, però, …









