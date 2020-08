San Vito Lo Capo non conferisce la cittadinanza onoraria a Patrick Zaky

Il Comune di San Vito Lo Capo non conferirà la cittadinanza onoraria a Patrick George Zaky. Non è stata accolta la proposta del Pd di San Vito.

“Si tratta di un esito preannunciato in modo informale da alcuni componenti della maggioranza al quale noi, sino ad oggi, speravamo non si giungesse: la nostra speranza in un cambio di rotta, infatti, non è mai venuta mai meno!”, si legge nella nota del Pd.

“Nel merito, il diniego, è legato al fatto che il giornalista egiziano non avrebbe alcun legame con la nostra cittadina, né per nascita, né per l’impegno, né per le sue opere/studi/attività. Tutti sappiamo, invero, che non sono le specifiche iniziative di Zaki a renderlo meritevole del riconoscimento della cittadinanza, bensì i valori assoluti di libertà ed autodeterminazione che hanno spinto decine di comuni della nostra Nazione a concedere …









