Salemi, Nuovo caso positivo al Covid-19

Salemi. Anche nel territorio salemitano, nelle prime ore di questa mattina, si è registrato un nuovo caso di Covid-19, così come accaduto in altri centri della provincia. A comunicarlo è stato lo stesso sindaco di Salemi Domenico Venuti.

Il dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Trapani sta lavorando alla ricostruzione della rete dei contatti per circoscrivere il caso è avviare tutte le procedure di sicurezza.

Valentina Mirto









