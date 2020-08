Rifiuti, l’incendio all’impianto di Trapani. Sopralluogo di Pierobon 

Il giorno dopo i devastanti incendi che hanno colpito la provincia di Trapani, si contano i danni. All’assessore regionale ai rifiuti, Pierobon, è stato questa mattina a Trapani, nell’impianto di trattamento dei rifiuti della Trapani Servizi di Contrada Belvedere, ieri colpito da un devastante incendio.

“Questa mattina mi sono recato nell’impianto della Trapani Servizi colpito ieri da un grave incendio – racconta Pierobon -. Sono qui per dare un segnale di vicinanza da parte del governo regionale a un impianto pubblico strategico per il settore, ma anche per verificare di persona i danni e le possibili soluzioni per ridurre i disagi. La situazione sembra meno drastica di quanto emerso ieri nelle prime ore, ma restiamo cauti. Col direttore dell’impianto, Guarnotta abbiamo effettuato un sopralluogo nei limiti consentiti, nell’area sono ancora al lavoro i vigili del fuoco e sono presenti i carabinieri. La magistratura è al lavoro per …









