“Qual è il programma di sviluppo turistico dei candidati a Marsala?”

L’Associazione Strutture Extralberghiere e Locazione Turistica di Marsala e il Movimento Marsala Destinazione Turistica hanno chiesto ai candidati sindaco di Marsala di presentare e far conoscere alla città il programma di sviluppo turistico.

Il Presidente di A.S.E. Marsala e coordinatore del Movimento M.D.T., Fabio Alba, dichiara: “il comparto turistico di Marsala ha bisogno di risposte immediate ed un programma di sviluppo e rilancio innovativo che guarda ai prossimi 5/10 anni. Il giorno dopo l’acclamazione del nuovo sindaco tutto dovrà essere pronto per programmare la stagione estiva 2021. Il nostro programma è molto chiaro ed invitiamo tutti i candidati ad utilizzarlo per completare il loro programma”.

"Invitiamo tutti i candidati, tramite un video di 5 minuti, a presentare i loro punti principali di programma che intendono adottare per migliorare la qualità dell'offerta turistica ed aumentare i flussi turistici verso la nostra citt&









