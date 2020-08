Partanna, domani Simona Lo Iacono presenta “L’albatro”

Lunedì 31 agosto p.v., quarto appuntamento con Letture nel Chiostro, rassegna letteraria promossa dal Comune di Partanna, nel Chiostro dell’ex Convento delle Benedettine di via Palermo.

Dopo il successo dei primi tre appuntamenti,, protagonista dell’incontro con il pubblico di lettori, sarà L’albatro di Simona Lo Iacono (edito da Neri Pozza), romanzo scritto ripercorrendo la vita del Principe Giuseppe Tomasi di Lampedusa, e vincitore del Premio Città di Erice 2020. È alla sesta ristampa ed è in via di traduzione in tedesco, olandese,ceco, spagnolo, catalano.

Facendo propria l’idea che il destino di ogni adulto vada cercato nei suoi sogni di bambino, Simona Lo Iacono tratteggia il ritratto di una delle più importanti figure della letteratura italiana, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, scrittore dalla complessa personalità e autore del celeberrimo «Il Gattopardo».

Magistrato di professione, Simona Lo Iacono









