Le elezioni a Marsala, le amicizie, l’etica

Cicerone:”un buon politico deve avere conoscenze, stringere mani, vestire elegante, tessere amicizie clientelari per avere una buona scorta di voti”, questa idea influenzò anche Niccolò Machiavelli nella stesura del Principe, che però nel pensiero del fiorentino ha un’accezione positiva, il nobile lo ha questo comportamento per i propri interessi e del popolo.

Nell’epoca repubblicana grandi della classe politica hanno esercitato l’idea nobilmente ed eticamente solo ed esclusivamente nell’interesse del popolo, i nomi sono conosciuti, Alcide De Gasperi, Pietro Nenni, Aldo Moro, Enrico Berlinguer, se non amati rispettati da tutti, in un sostantivo Statisti. Altri lo hanno fatto pensando solo ai propri interessi, economici, di potere, entrambi. E qui l’elenco s’ingrossa difficile da contenere, ogni lettore avrà il suo, ricordo, Andreotti, Lombardo, De Lorenzo, Cuffaro. È prossima la data di presentazione di candidati sindaci e liste per le amministrative a Marsala. Applico nell’accezione positiva e …









