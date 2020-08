La 58^ Svolte di Popoli è di Simone Faggioli con record 

La Decisa prova di carattere del fiorentino che sulla Norma M20 FC Zytek ha attaccato e realizzato il nuovo record in 2’56”28 sui 7.530 metri del tracciato abruzzese dopo prove sofferte. Merli su Osella FA 30 non ha mai mollato ma in gara si aspettava di più. Terzo lo smagliante Cubeda seguito da Degasperi in rimonta e dalla riconferma Fazzino.

Simone Faggioli su Norma M20 FC ha vinto la 58^ Svolte di Popoli, terzo appuntamento del Campionato Italiano Velocità Montagna 2020 che si è svolto grazie all’attenta organizzazione dell’ASD Svolte di Popoli, in assenza di pubblico e nel rispetto delle norme sanitarie e sportive. Il fiorentino della Scuderia Best Lap ha sofferto in prova dove ha faticato a trovare il miglior set up per la sua biposto di gruppo E2SC che potesse favorire al massimo il rendimento degli pneumatici Pirelli. Ma insieme la team l’11 …









