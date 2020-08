Gibellina. Questa sera appuntamento con la band “Quelli della via Gluck”

Gibellina. Appuntamento questa sera alle 21. 30 con i grandi successi musicali di Adriana Celentano.

La Piazza 15 gennaio 1968, come da consueto, farà da cornice al concerto dei “Quelli della via Gluck”, tribute band ad Adriano Celentano con Alessandro Gandolfo.

Due ore di concerto che raccontano la storia musicale di Celentano.

Il Comune ricorda che anche per l’appuntamento di questa sera varranno le seguenti indicazioni:

– Sarà obbligatorio per il pubblico usare la propria mascherina all’ingresso e all’uscita dall’area transennata e per tutti gli spostamenti all’interno della stessa;

– Non sarà obbligatorio l’uso della mascherina quando si è seduti al proprio posto, essendo gli spettatori distanziati e all’aperto;

– Il pubblico sarà invitato a mantenere il distanziamento di un metro dagli altri spettatori durante l’ingresso e l’uscita dall’ …









Leggi la notizia completa