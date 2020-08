Fiamme anche alla Riserva dello Zingaro, situazione drammatica intorno a San Vito

Le ultime 24 ore sono state un vero inferno. Sarà difficile dimenticare le immagini circolate nelle ultime ore da diversi punti della provincia. Prima l’incendio in contrada Belvedere che ha intaccato anche la Trapani Servizi, poi la gravissima situazione a Rio Forgia ed infine, come se non bastasse, una vera e propria catastrofe tra Biro, Macari, Castelluzzo e purtroppo anche nella zona di Scopello con la Riserva dello Zingaro.

Le immagini che giungono proprio da questa zona sono molto preoccupanti. Il fuoco, alimentato dal forte vento, ha raggiunto la zona della prima caletta lato Scopello (La Capreria) e la situazione nelle restanti aree non è ancora del tutto chiara. Canadair e decine di mezzi di terra sono ancora adesso in azione per spegnere le fiamme. Una cosa è certa: il patrimonio naturale della nostra provincia è stato devastato.









