E’ un inferno di violenza. Incendio devasta anche lo Zingaro 

E’ sempre più grave il bilancio degli incendi in provincia di Trapani questo fine settimana (cliccate qui per leggere tutto quello che è accaduto ieri e oggi).

“Un inferno di violenza. Ferma condanna per queste continue stragi. Sosteniamo tutti coloro che da oltre 24 ore stanno lavorando incessantemente e rischiando per arginare e spegnere i gravissimi roghi”.

Lo afferma il sindaco di Castellammare del Golfo Nicolò Rizzo che prosegue: «Zone di grande pregio devastate dai roghi, chiaramente ad opera di criminali in considerazione dell’accensione in più punti, e che sono ancora in corso: partiti dalla zona Lisciandrini, poi a Grotticelli, fino alla nostra preziosa riserva naturale dello Zingaro, sono al lavoro gli uomini della forestale con in prima linea il servizio antincendio, vigili del fuoco, forze dell’ordine, polizia municipale, associazioni di protezione civile alle quali si sono aggiunte a …









